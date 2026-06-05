Economía

Empresarios advierten de dificultad para acceder a una hipoteca

Empresarios advierten de dificultad para acceder a una hipoteca
CONVIVIENDA | Imagen ilustrativa. Casas construidas en una barriada.
Amalia Quintero
05 de junio de 2026
Tags:
Empresarios
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sector inmobiliario
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Ley de Interés preferencial
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venta de viviendas
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Panamá
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