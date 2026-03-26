Empresarios advierten que proyecto de ley sobre derecho a réplica es un riesgo para la libertad de expresión

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) emitió un comunicado en el que manifestó su profunda preocupación por el proyecto de ley 391, que propone modificar el derecho a réplica en los medios de comunicación.

El gremio empresarial advirtió que, “tal como está planteado, representa un riesgo para la libertad de expresión, la independencia editorial y el funcionamiento democrático del país”, detalla el comunicado.

En la nota, los empresarios dijeron respaldar las preocupaciones expresadas por representantes de medios de comunicación y consideran que la iniciativa, lejos de fortalecer el derecho a réplica, excede su alcance y altera el equilibrio existente establecido en la Ley 22 de 2005. Por ello, hicieron un llamado “respetuoso pero firme” a las autoridades para: devolver el proyecto a primer debate, para garantizar una discusión amplia, técnica y participativa; abrir un proceso de consulta que incluya a gremios periodísticos, sector empresarial, sociedad civil y expertos en derecho; asegurar que cualquier reforma respete plenamente la libertad de expresión, la independencia editorial y los compromisos internacionales asumidos por Panamá; y, en caso de que la iniciativa avance sin los ajustes necesarios, a que el Órgano Ejecutivo evalúe su veto en defensa del sistema democrático.

“APEDE advierte que, al imponer condiciones sobre contenido, espacio y tiempo a los medios de comunicación, el proyecto afecta directamente la libertad editorial y abre la puerta a la injerencia en las decisiones informativas. En la práctica, esto podría convertir el derecho a réplica en un mecanismo de presión sobre periodistas y consejos editoriales, con efectos negativos para el ejercicio del periodismo y el derecho ciudadano a la información”, expresaron.

Asimismo, el gremio considera especialmente preocupante la intención de trasladar este ámbito al terreno judicial. En un sistema ya sobrecargado, esta medida no solo desnaturaliza la dinámica del ejercicio periodístico, sino que contribuiría a una mayor saturación de los tribunales y a una menor celeridad en la administración de justicia.

Los empresarios advirtieron que, en un contexto global marcado por la desinformación y la polarización, Panamá no puede debilitar la libertad de prensa ni el derecho a la información. Hacerlo afectaría directamente la confianza pública, el equilibrio democrático interno y contravendría compromisos internacionales asumidos por el país en materia de libertad de expresión, incluyendo principios recogidos en la Declaración de Chapultepec y la Convención Americana.

“Esta preocupación se agrava en el contexto regional, donde Centroamérica enfrenta crecientes presiones sobre la libertad de expresión y fenómenos de autocensura. En este escenario, APEDE considera que Panamá debe actuar como referente democrático y no avanzar en iniciativas que puedan interpretarse como un retroceso en materia de libertades fundamentales”, explicaron.

El grupo también expresó su inquietud ante la falta de un pronunciamiento claro por parte de autoridades llamadas a evaluar este tipo de iniciativas. En particular, advierte que la actuación de la Autoridad Nacional de Transparencia no ha contribuido a generar claridad en el debate, evidenciando debilidades institucionales que deben ser atendidas.