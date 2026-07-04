Empresarios lanzan “Vive la Riviera” para impulsar el turismo en el Pacífico panameño

Representantes del sector hotelero, gastronómico, artesanal y de transporte turístico acordaron impulsar “Vive la Riviera”, una estrategia regional para fortalecer el turismo en la Riviera Pacífica.

La iniciativa busca integrar a Punta Chame, San Carlos, Río Hato, Antón y El Valle de Antón bajo un modelo de cooperación y promoción conjunta.

El proyecto pretende consolidar la franja del Pacífico panameño como un corredor turístico que combine playas, montañas, gastronomía, turismo rural y aventura.

La idea es que los visitantes recorran varios destinos en un mismo viaje, alarguen su estadía y generen más beneficios para las empresas y comunidades locales.

El acuerdo se dio en una mesa de trabajo con empresarios, autoridades locales y actores del sector, quienes buscan enfrentar los retos de la temporada baja y diversificar la oferta.

Como primera acción, aprobaron organizar la Semana de la Riviera Pacífica, prevista del 16 al 22 de noviembre de 2026.

Durante esos días habrá promociones comerciales, experiencias gastronómicas, actividades recreativas y ofertas especiales en los negocios participantes.

Abrahán Girón, uno de los impulsores, explicó que el turismo ya no puede desarrollarse de forma aislada: “Hoy los visitantes buscan destinos integrados, donde puedan disfrutar de diferentes experiencias en un mismo recorrido.

'Vive la Riviera' nace para unir esfuerzos, fortalecer a las empresas locales y generar mayores oportunidades para nuestras comunidades”.

Los promotores señalan que el éxito dependerá de la integración entre sector privado, organizaciones comunitarias y autoridades locales.

Con esta alianza buscan posicionar la Riviera Pacífica como un destino competitivo, sostenible y activo durante todo el año.