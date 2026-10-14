$!Empresarios llaman a la unidad para que el país se recupere

Empresarios hacen un llamado a la unidad y al trabajo conjunto para impulsar la recuperación económica del país ante los efectos del sismo de magnitud 7.5, ocurrido el viernes 9 de octubre, que afectó a Panamá y al interior del país.

En este sentido, René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, indicó que “en estos momentos tenemos dos grandes responsabilidades: apoyar a quienes más lo necesitan y mantener al país funcionando”.

Gómez agregó que “estamos viendo algo muy positivo; el Estado, la empresa privada, las organizaciones de la sociedad civil y miles de ciudadanos están uniendo esfuerzos para llevar ayuda a las comunidades afectadas”.

En tanto, Samuel Vernaza, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), dijo que “hay que procurar mantener siempre la calma para poder tomar las mejores decisiones, no perder la fe y la esperanza de que mejores días han de venir trabajando en equipo”.

Mientras, Roderick Gutiérrez, expresidente de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), afirmó que “Panamá cuenta con el talento, la capacidad empresarial y los recursos para superar este desafío”. Además, aseguró que “con planificación, inversión y trabajo conjunto, podemos transformar esta adversidad en una oportunidad de crecimiento y desarrollo”.