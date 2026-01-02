$!Empresarios: Nuevas inversiones dinamizarán el empleo en 2026

Líderes empresariales afirmaron que se mantienen optimistas sobre el desempeño que tendrá la economía este año. Coincidieron que la recuperación de la confianza, la atracción de nuevas inversiones y los proyectos de infraestructura que se mantienen en agenda, impulsarán la creación de empleos formales.

En este sentido, Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), indicó que "para este 2026 necesitamos poner el empleo en el centro de todas las decisiones. Porque el empleo digno es el gran nivelador social. Es lo que sostiene los hogares, activa comunidades y mantiene al país en movimiento".

Por su parte, Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), señaló que "el 2026 nos exige decisiones, iniciando con enfrentar el desempleo e informalidad, impostergable es recuperar la confianza en lo público”.

Dijo que “esa confianza no se reconstruye con discursos, sino con reglas claras y abordar debates complejos como el de la minería".

Sanctis agregó que “2026 tiene que ser el año en que pasemos del conflicto a los acuerdos, de la desconfianza a la construcción y de la informalidad a las oportunidades”.