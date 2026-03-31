El proyecto de Ley 443, que establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa en el territorio nacional, autoriza el uso de bioetanol anhidro como aditivo oxigenante obligatorio en un 10% para mezclas con las gasolinas en Panamá.

Empresarios aseguran que la iniciativa representa un paso clave hacia la modernización de la política energética nacional, al tiempo que contribuiría a disminuir la dependencia de los derivados del petróleo.

La normativa, que ya fue aprobada en primer debate, establece que el bioetanol anhidro, producido con materia prima nacional, será adquirido en su totalidad por los importadores y distribuidores de combustibles, siempre que cumpla con los requisitos técnicos y de calidad vigentes.

Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), indicó que “la implementación del uso del bioetanol en Panamá constituye un paso significativo hacia la modernización de la política energética nacional, al promover el uso de biocombustibles como instrumentos para diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles”.

Asimismo, destacó que esta medida permite fortalecer la autosuficiencia energética del país, considerándola “una iniciativa viable, segura y estratégica para Panamá”.

Jurado agregó que “su implementación debe concebirse como un complemento al mercado actual, promoviendo la coexistencia entre el uso energético y el uso alimentario de la materia prima agrícola, asegurando el abastecimiento oportuno y el respeto de los compromisos comerciales existentes”.

En tanto, Felipe Rodríguez, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (CAMCHI), manifestó que “el bioetanol es ampliamente utilizado en países como Brasil y Estados Unidos. No es una mala idea implementarlo en el país; sin embargo, es necesario reglamentarlo adecuadamente”.

Por su parte, Julio Botello, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECAMARAS), señaló que “hay que ver el lado positivo de la implementación, ya que impulsará la siembra y producción de caña, ampliando la actividad agrícola”.