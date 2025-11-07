Empresas suspenden viajes a Taboga

Las empresas Taboga Express y Barcos Calypso anunciaron la suspensión de sus viajes a partir de hoy, 7 de noviembre, hasta nuevo aviso. Las compañías atribuyeron la medida a la falta de garantías en la seguridad del muelle de la isla.

“Esta medida se mantendrá hasta que las autoridades garanticen el atraque seguro de nuestros barcos y la seguridad de todos nuestros pasajeros al llegar a la Isla de Taboga”, expresaron en un comunicado. Indicaron que los pasajeros con boletos comprados pueden solicitar información sobre reembolsos o reprogramaciones a través de sus canales oficiales.

Por varios días, los residentes de la isla han impedido el acceso al puerto en protesta por el incremento en el precio de los pasajes marítimos. Exigen tarifas diferenciadas para los locales tras el alza en el costo del transporte.