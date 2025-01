Este año podría significar el fin de la norma de control de precios, Julio Moltó

El ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó mencionó que“ la norma de control de precio creada hace 15 años ya no es sana, ocasionando distorsión en el mercado y en los precios“. Moltó Indicó que, cuando las empresas privadas se ven forzadas a colocar un precio base y no les da el costo de lo esperado, simplemente se retiran y no traen más los productos“.

De acuerdo con el ministro, este año sería el fin de esta norma, es una decisión que se tomará en conjunto con el Presidente de la República y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).

También detalló que se están analizando los productos en beneficio de los panameños y los que no pueden controlar sus precios los están sacando; esto para que la oferta y demanda regule el precio del mercado.