Este jueves el gobierno pagará la última partida del XIII Mes a los funcionarios

La Contraloría General de la República informó que el Gobierno Nacional pagará este jueves, 4 de diciembre de 2025, la última partida del décimo tercer mes, por un monto aproximado de 157 millones 466 mil 590 balboas con 55 centésimos.

El desembolso cubrirá a todos los servidores públicos, pertenecientes al Gobierno Central, Entidades Descentralizadas, Empresas Públicas, Intermediarios Financieros, Patronatos y Municipios.

“Este pago aportará un importante impulso a la economía familiar de los colaboradores del Estado en la recta final del año 2025”, informó la entidad en un comunicado.