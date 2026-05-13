ETESA mantiene calificación AA-.pan en emisión de bonos por $300 millones

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. recibió la calificación AA-.pan como emisor por parte de la firma BRC Ratings – S&P Global, que además confirmó la misma nota para la emisión de bonos de largo plazo por un monto de 300 millones de dólares.

La calificadora también retiró la perspectiva negativa que mantenía sobre la empresa estatal, al reconocer su estabilidad operativa y el rol estratégico que desempeña en el fortalecimiento y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

De acuerdo con el informe, la calificación AA-.pan refleja un alto nivel de solidez financiera, bajo riesgo crediticio y una posición estable para cumplir con sus compromisos financieros.

BRC Ratings – S&P Global destacó que ETESA mantiene una posición sólida dentro del sector eléctrico panameño debido a que es la empresa encargada de la transmisión de energía en el país. El análisis también resalta que la compañía cuenta con una concesión vigente hasta 2047 y opera bajo un sistema regulatorio estable que le permite tener ingresos predecibles.

La agencia consideró además el respaldo del Gobierno Nacional, señalando que ETESA continúa siendo un activo estratégico para Panamá.

El informe también señala que la empresa trabaja en el fortalecimiento de su gestión y gobernanza, así como en la ejecución de proyectos de inversión orientados a ampliar y robustecer el sistema de transmisión eléctrica nacional.

Entre los aspectos positivos mencionados por la calificadora figura el aumento en la rentabilidad reconocida sobre las inversiones de ETESA, que pasó de 7.3% a 9.6%, lo que, según el reporte, contribuirá al desarrollo de nuevos proyectos y a mejorar la estabilidad financiera de la compañía.

La empresa proyecta continuar impulsando obras de expansión y modernización del sistema eléctrico para responder al crecimiento económico y energético del país.