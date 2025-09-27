ExpoBoquete 2025 abrió sus puertas

Con un llamado a defender lo “Hecho en Panamá” y apostar por el desarrollo regional, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, participó en el acto inaugural de ExpoBoquete 2025, feria que se perfila como un motor para la economía de Chiriquí y una plataforma de proyección internacional.

Hasta mañana domingo, 28 de septiembre, los terrenos de la Feria de las Flores y del Café reúnen a empresarios, productores, cafetaleros, artesanos, emprendedores y visitantes nacionales e internacionales, en un espacio que combina tradición, innovación y oportunidades de negocio. ExpoBoquete es más que una feria: es una vitrina estratégica para impulsar el comercio local, dinamizar los sectores productivos y fortalecer el desarrollo territorial.

En su discurso inaugural, el ministro Moltó subrayó el papel de ExpoBoquete como motor de crecimiento regional. “ExpoBoquete no es solamente un espacio de negocios; es una muestra de lo que nuestra gente es capaz de lograr cuando se une el esfuerzo de productores, artesanos, cafetaleros, empresarios y familias enteras”, dijo.

Asimismo, destacó la importancia de la marca Hecho en Panamá, un sello que representa identidad, calidad y soberanía productiva, y que abre puertas a los emprendedores locales en mercados internacionales.

La edición 2025 ofrece un amplio panorama económico y cultural, con actividades y exhibiciones en sectores como gastronomía, turismo, bienes raíces, agro, arte, cultura, bienestar, automotriz y artesanías, reflejando la diversidad y el dinamismo de la región chiricana.

La feria también busca ser un espacio de integración, atrayendo a visitantes de David, Tierras Altas, Bocas del Toro, Ciudad de Panamá y el sur de Costa Rica, además de inversionistas y operadores turísticos internacionales interesados en destinos gastronómicos, de aventura y de bienestar.

La presidenta de ExpoBoquete 2025, Gyl Ledezma Ducruet, agradeció el respaldo institucional y reafirmó que el evento está concebido con una visión moderna, inclusiva y sostenible, que coloca a Boquete en el mapa de las grandes ferias del país.

Como parte de su programación, este 27 de septiembre se celebrará el Día Internacional del Turismo, con la participación de touroperadores, comunicadores especializados, estudiantes y embajadores de viaje, que contribuirán a consolidar a Boquete como un destino turístico sostenible y de referencia internacional.