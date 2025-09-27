Canatra rechaza reformas al sector transporte y advierte con paro nacional

La Cámara Nacional de Transporte (Canatra) expresó este sábado, 27 de septiembre, su rechazo al anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional por los diputados Netfalí Zamora y Edwin Vergara, que busca modificar la normativa que regula al sector.

El presidente de Canatra, Jorge Dimas, expresó que “la propuesta no responde a las verdaderas necesidades del transporte y, por el contrario, podría generar inestabilidad, desorden y perjuicios directosa los transportistas y usuarios”.

”Nuestro sector unido no permitirá que se pongan en riesgo la estabilidad y los derechos adquiridos a través de leyes que han regido la actividad por más años, y exigimos a los honorables diputados, Netfalí Zamora y Ewin Vergara que se abstengan de insistir en cualquier forma”, expresó Dimas.

El dirigente reiteró el llamado a la unidad gremial para enfrentar cualquier intento de reforma y lanzó una advertencia: “En el primer momento que prohijen este anteproyecto, llamaremos a un paro nacional de transporte a nivel nacional”.