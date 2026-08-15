Expomarket busca nuevos talentos empresariales

Negocios, inversiones y nuevas oportunidades se reunirán en Expomarket, evento que se realizará del 25 al 27 de septiembre en Atlapa, Ciudad de Panamá, y que busca conectar a emprendedores y empresarios para impulsar sus proyectos y ampliar sus mercados.

Como parte de esta plataforma se desarrollará “Vector Empresarial”, concurso dirigido a jóvenes desde duodécimo grado y universitarios que ya cuenten con un emprendimiento.

Los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos y competir por un premio en efectivo, además de dar mayor visibilidad a sus iniciativas.

Las convocatorias ya están abiertas y las inscripciones pueden realizarse a través de www.expomarket.org , en la sección de competencias.

Expomarket es organizado por la Cámara de Comercio de Mercosur y la Fundación Pro Cultura Empresarial.