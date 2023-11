Fábrega: “Consumidor está pagando el precio de los cierres”

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Adolfo Fábrega, señaló que “el consumidor ya está pagando el precio” de los cierres de calles que han afectado la cadena de suministro encareciendo muchos productos.

“El consumidor está pagando el precio, el panameño está sacando de sus bolsillos en este momento porque el súper le está costando muchísimo más de lo que costaba hace tan solo un mes. Todos como panameños estamos pagando”, dijo Fábrega.

El empresario manifestó que el cierre de las calles tiene que cesar el día de hoy. El tema de la mina es algo genuino... aquí hay agendas ocultas... ese tipo de grupos tienen que abrir las calles y tienen que llevar adelante el mensaje que entiendan la afectación de la ciudadanía, como panameños nos estamos afectando”.

Fábrega indicó que “estamos solicitando más acción por parte de las autoridades, se necesita que se abran las vías, ya el impacto que estamos teniendo es trascendental, es drástico, ya no se aguanta más”. Para Fábrega “el gobierno tiene que garantizar el cumplimiento de la Constitución y las afectaciones tiene que cesar, estamos en espera del fallo de la Corte”.

El líder de la CCIAP, expresó que “en Colón, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro la afectación es drástica, cada día que pasa se multiplica la afectación, no podemos continuar de esta forma. Ya la ciudadanía no aguanta más. Esto esta en manos de la Corte Suprema de Justicia, si quieren vayan a vigilar el fallo de la Corte pero no cierren las calles, no sigan impactando al pequeño productor que está contra la pared, estamos impactando al país de una forma que va a ser irrecuperable”.