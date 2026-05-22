Fallece el empresario Spiros Mamais, fundador de Súper Barú en Chiriquí

La madrugada de este viernes 22 de mayo se conoció el fallecimiento del empresario Spiros Mamais Petza, fundador y propietario de la cadena de supermercados Súper Barú, en la provincia de Chiriquí.

Mamais nació en Atenas, Grecia, el 20 de marzo de 1935, y fue conocido por su empuje empresarial y destacadas cualidades humanas.

Dentro del mundo de los negocios, en 1964 fundó “Proveedora del Barú” en la ciudad de David, Chiriquí. Luego de 20 años, en 1984, estableció la primera tienda Súper Barú, que luego se convirtió en una de las cadenas de supermercados más emblemáticas de Chiriquí, bajo el eslogan “Chiricano como tú”.

Reconocido por su compromiso con las causas sociales, fue miembro activo del Club Rotario de David, organización desde la cual impulsó diversas acciones de servicio comunitario.

Recibió múltiples reconocimientos; en octubre de 2024, la Alcaldía de David lo había designado como orador especial de los actos protocolares del 3 de noviembre, reconociendo así su trayectoria empresarial y su aporte al desarrollo económico de Chiriquí.