Fallece la empresaria colonense Nilda Quijano

La tarde de este martes, 19 de mayo, se conoció el deceso de la empresaria colonense Nilda Quijano Peña, destacada figura del ámbito empresarial y logístico del país.

Egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, continuó sus estudios superiores de preparatoria y economía en los centros educativos de Uzbekistán y Krasnodar, en la antigua Unión Soviética, gracias a una beca de la Unión Internacional de Estudiantes.

Ocupó varios cargos durante su trayectoria profesional, entre ellos: gerente de la Zona Libre de Colón durante la administración del expresidente Martín Torrijos; directora de Recursos Humanos y de la Comunidad del Puerto de Manzanillo, y presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) – Capítulo de Colón. Además, fue miembro destacado del Club Rotario y de otras asociaciones enfocadas en el mejoramiento de la provincia, lo que le valió el respeto y la admiración de la comunidad.

En el ámbito político, acompañó a José Isabel Blandón en la candidatura presidencial de 2019 con la alianza “Panamá Podemos”, tras recibir el apoyo unánime del Directorio Nacional del Partido Panameñista y el Partido Popular (PP).