Economía

Fallece la empresaria colonense Nilda Quijano

Fallece la empresaria colonense Nilda Quijano
Cortesía: Facebook de Nilda Quijano.
Redacción Web
19 de mayo de 2026

La tarde de este martes, 19 de mayo, se conoció el deceso de la empresaria colonense Nilda Quijano Peña, destacada figura del ámbito empresarial y logístico del país.

Egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, continuó sus estudios superiores de preparatoria y economía en los centros educativos de Uzbekistán y Krasnodar, en la antigua Unión Soviética, gracias a una beca de la Unión Internacional de Estudiantes.

Ocupó varios cargos durante su trayectoria profesional, entre ellos: gerente de la Zona Libre de Colón durante la administración del expresidente Martín Torrijos; directora de Recursos Humanos y de la Comunidad del Puerto de Manzanillo, y presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) – Capítulo de Colón. Además, fue miembro destacado del Club Rotario y de otras asociaciones enfocadas en el mejoramiento de la provincia, lo que le valió el respeto y la admiración de la comunidad.

En el ámbito político, acompañó a José Isabel Blandón en la candidatura presidencial de 2019 con la alianza “Panamá Podemos”, tras recibir el apoyo unánime del Directorio Nacional del Partido Panameñista y el Partido Popular (PP).

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