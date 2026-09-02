FEDECÁMARAS pide veto parcial a ley que modifica descuentos a jubilados y propone mesa técnica

La Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECÁMARAS), en representación de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, solicitó al Órgano Ejecutivo el veto parcial y técnico del proyecto de ley aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, que modifica el régimen de descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad establecido en la Ley 226.

El gremio reiteró su respeto y compromiso con los adultos mayores y reconoció la urgencia de proteger su calidad de vida y poder adquisitivo. Sin embargo, advirtió que una política pública de alto impacto social no debe financiarse mediante distorsiones de mercado ni afectando la liquidez del sector privado y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La FEDECÁMARAS expuso tres consideraciones técnicas principales. Primero, señalan que la ampliación de los porcentajes de descuento en sectores clave como farmacias, laboratorios, servicios y restaurantes impone un costo directo sobre la operación diaria de las empresas. En el caso de las MiPymes, cuyos márgenes son reducidos, absorber estos descuentos de forma inmediata representa una amenaza a su viabilidad financiera y pone en riesgo miles de empleos formales.

Segundo, detallan que aunque el proyecto propone que los comercios compensen el 100% de los descuentos como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, el esquema tiene dos fallas estructurales. Existe un desfase financiero porque el comercio asume el costo en efectivo a diario, mientras la compensación tributaria se recibe meses o un año después, lo que estrangula la liquidez operativa. Además, la transferencia masiva de estos costos como créditos fiscales provocará una caída en la recaudación tributaria neta del Estado y agravará el déficit fiscal en un momento en que el país requiere consolidación presupuestaria.

Tercero, la imposición de descuentos obligatorios sobre precios ya promocionales desincentivará las ofertas al consumidor general y provocará un traslado de costos. Para compensar la pérdida de margen, las empresas se verán forzadas a aumentar los precios regulares, afectando indirectamente al resto de la población y a la competitividad del mercado.

Por estas razones, la FEDECÁMARAS solicitó al Presidente de la República el veto parcial y técnico del proyecto por razones de inconveniencia económica. El gremio exhortó al Gobierno Nacional a instalar una Mesa Técnica Nacional integrada por el sector público, el sector privado y representantes de los jubilados, para diseñar mecanismos de apoyo sostenibles, transparentes y focalizados desde el Presupuesto General del Estado, que beneficien a los adultos mayores sin comprometer el empleo, la libre competencia ni las finanzas del país.