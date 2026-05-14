Fijan costo de banda 5G para concesionarias móviles

El Consejo de Gabinete autorizó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), a fijar en B/.235,034.00 por MHz el costo que deberán pagar las empresas de telefonía móvil por el uso del espectro radioeléctrico en bandas medias, una medida que impulsará el desarrollo de la tecnología 5G en el país.

Según la Resolución de la ASEP, este cobro aplicará a las bandas de 1.4 GHz, 2.3 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz, consideradas estratégicas para el despliegue de redes móviles de nueva generación. La entidad indicó que “la medida busca incentivar inversiones en infraestructura tecnológica y mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones”.

Asimismo, la ASEP señaló que la decisión responde al crecimiento proyectado con la llegada del 5G, ya que la industria prevé un aumento de entre 10 y 100 veces en el tráfico de redes durante la década 2020-2030, además de una mayor demanda de dispositivos y servicios conectados.

De igual forma, la institución destacó que la tecnología 5G representa un avance frente a generaciones anteriores, al ofrecer mayor velocidad, menor latencia y más capacidad de conexión. Estas características permitirán el desarrollo de innovaciones como vehículos autónomos, cirugía remota, ciudades inteligentes y la expansión del Internet de las Cosas (IoT).

Además, la ASEP explicó que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público del Estado, por lo que realizó análisis técnicos para ajustar la metodología de valorización y fortalecer la competitividad del sector.