First Quantum afirma que Panamá ha perdido $3.500 millones debido a la paralización de la mina

First Quantum Minerals (TSX: FM) declaró que la suspensión de su mina de Cobre Panamá le ha costado a Panamá una pérdida estimada de 3.500 millones de dólares en contribución económica durante los últimos dos años, lo que subraya el creciente costo financiero del cierre prolongado de la operación.

La empresa afirmó que Cobre Panamá habría aportado al menos 1.800 millones de dólares a la economía panameña en 2025 si la mina hubiera permanecido operativa bajo su régimen tributario anterior a la suspensión.

Esta cifra incluye más de 600 millones de dólares en ingresos gubernamentales, más de 250 millones de dólares en salarios y casi 930 millones de dólares en compras locales.

Según las estimaciones de First Quantum, si se suman los datos de 2024, la contribución económica que Panamá ha dejado de percibir asciende ya a 3.500 millones de dólares, incluyendo aproximadamente 1.100 millones de dólares en impuestos y regalías.

“Nos enorgullece desempeñar un papel fundamental en el impulso del crecimiento económico y el desarrollo nacional a través de contribuciones fiscales, inversión local y empleo”, declaró la empresa. “First Quantum sigue siendo una empresa en crecimiento; lograremos este crecimiento mediante alianzas sólidas, respaldadas por nuestro compromiso con la minería responsable y la contribución a la prosperidad de las regiones donde operamos”.

Aumenta la tensión

Las cifras ponen de relieve los crecientes intereses económicos vinculados a Cobre Panamá, una de las minas de cobre más grandes del mundo. La operación se ha mantenido en modo de preservación y gestión segura desde que el anterior gobierno panameño ordenó su cierre a finales de 2023 tras protestas generalizadas y un fallo de la Corte Suprema en contra del contrato de la mina.

First Quantum afirmó que continúa dialogando con el gobierno panameño y las partes interesadas en busca de una "solución duradera" que permita reiniciar el proyecto bajo estándares ambientales y sociales responsables.

Cobre Panamá generó aproximadamente 312 millones de dólares en ingresos durante 2025 mediante el envío de 122.520 toneladas métricas secas de concentrado de cobre previamente extraído, luego de que Panamá aprobara las exportaciones de material almacenado . Los fondos se utilizaron para apoyar actividades de conservación, monitoreo ambiental, costos laborales y adquisiciones locales.

El director financiero, Ryan MacWilliam, afirmó que las actividades de conservación siguieron dando soporte a más de 1.700 empleados y contratistas en Panamá durante el año, además de aproximadamente 107 millones de dólares en adquisiciones locales y cerca de 30 millones de dólares en pagos de regalías vinculados a las exportaciones de concentrados.

MacWilliam afirmó que las cifras demuestran la continua importancia económica de la operación, incluso mientras la producción permanece suspendida.