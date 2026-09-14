Food styling, un emprendimiento que combina cocina y creatividad

A.quintero | Motivada por su pasión por la gastronomía y la creación de contenido, Alexandra Smith, de 40 años, convirtió su gusto por la cocina en un emprendimiento poco común en el país, el estilismo de alimentos, una labor enfocada en lograr que los platos luzcan atractivos y apetitosos para fotografías, videos y producciones audiovisuales.

Smith relató que inició su emprendimiento en 2018. “Mi interés por el food styling surgió durante unas clases de fotografía gastronómica en el país. Para especializarme, viajé a Argentina y Nueva York, donde aprendí técnicas que adapté al clima panameño”, comentó.

La emprendedora explicó que su trabajo consiste en preparar y presentar alimentos específicamente para la cámara. “Yo cocino para la cámara. El proceso comienza antes de la producción, con las compras y preparaciones. También debo cuidar que la comida se mantenga en buenas condiciones durante la grabación”, dijo Smith.

Entre sus experiencias, recordó una producción en la que preparó 56 hot dogs para una toma de apenas tres segundos.

Smith destacó que “he trabajado con marcas como McDonald’s, KFC, Kinner. Nestle y Visa, combinando la gastronomía con la creatividad y la producción audiovisual”.

La emprendedora explicó que sus servicios van desde los $300 a hasta los $2,000 dependiendo de la complejidad del proyecto. Los interesados en su trabajo pueden localizarla a través de su cuenta de Instagram @alextecuenta.