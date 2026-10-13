Gabinete aprueba crédito de $39.2 millones para la CSS

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Resolución 126-26, que autoriza un crédito adicional suplementario de B/.39.2 millones a favor de la Caja de Seguro Social (CSS), destinado a cubrir gastos prioritarios de funcionamiento durante la vigencia fiscal de 2026.

Los recursos se incorporarán al presupuesto de funcionamiento de la institución para mantener sus operaciones hasta el cierre del periodo fiscal, según la resolución aprobada.

El financiamiento provendrá de fondos disponibles en cuentas bancarias del Banco Nacional de Panamá, correspondientes al saldo en caja y bancos. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determinó la viabilidad de la solicitud tras analizar la disponibilidad de los recursos.

La aprobación cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y un informe favorable de la Contraloría General de la República sobre su viabilidad financiera y conveniencia.

El siguiente paso será la presentación de la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para su aprobación y el registro de los ingresos y gastos que permitirán ejecutar el crédito. Para ello, el Consejo de Gabinete autorizó al MEF a realizar el trámite en su representación.