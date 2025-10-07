Gabinete aprueba mantener estable el precio de la energía eléctrica en el país

El Consejo de Gabinete aprobó un aporte del Tesoro Nacional por la suma de B/.37,960,861.54, al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) a fin compensar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica por los descuentos otorgados a sus clientes con consumo de hasta 300 kilovatios (KWh), durante el primer semestre de 2025.

A través de esta resolución N°117-25, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que gestione y lleve a cabo todos los trámites necesarios y transfiera, de manera total o parcial, a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), en su condición de Fiduciario del FET, la suma detallada en el artículo 1 y notifique a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la fecha efectiva de las transacciones.

El Fideicomiso del FET tiene como objetivo estabilizar los precios de la energía a clientes de bajo consumo, mediante la transferencia de fondos a las empresas de distribución, a fin de que sean traspasadas en su totalidad a los consumidores finales.

Adicionalmente, el Gabinete emitió la Resolución N°118-25, que aprueba un aporte del Estado al Fondo Tarifario de Occidente (FTO), por la suma de B/.18,404,899.64.Lo anterior es de conformidad al esquema adoptado mediante Resolución de Gabinete N°60 de 23 de junio de 2015 y sus modificaciones para compensar a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi), por el beneficio aplicado a sus clientes finales incluidos sus clientes del área de Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola y áreas circunvecinas, durante el periodo comprendido entre enero a junio de 2025.

El fideicomiso del FTO tiene como objetivo estabilizar los precios de la energía a los clientes de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi), mediante la transferencia de fondos, a fin de que sean traspasados en su totalidad a los consumidores finales.