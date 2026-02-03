Gabinete autoriza a la AIG a prorrogar contrato de telefonía fija

El Consejo de Gabinete aprobó este martes la Resolución N.°1-26, mediante la cual autoriza a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) a suscribir una adenda que extenderá por 24 meses el contrato de telefonía fija utilizado por instituciones del Estado. La medida busca garantizar la continuidad de un servicio catalogado como crítico para la operatividad gubernamental y la atención al ciudadano.

La prórroga regirá del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027 y permitirá a la AIG contar con el tiempo necesario para llevar adelante un nuevo acto público, con el fin de asegurar la permanencia del servicio y fortalecer sus capacidades técnicas.

Actualmente, la telefonía fija estatal se ofrece en más de 7,000 puntos distribuidos a nivel nacional, atendiendo a 89,611 usuarios entre instituciones públicas, dependencias y gobiernos locales. La red también sustenta la operación de líneas de interés social como el 103 (Bomberos), 104 (Policía Nacional), 311 (Atención Ciudadana) y 911 (SUME), consideradas esenciales para la respuesta y asistencia a la población.

Según la resolución, la AIG evaluó la necesidad de un nuevo contrato tomando en cuenta los plazos que requiere el proceso, la inversión significativa hecha por el operador actual y otros factores asociados a la continuidad operativa. Por ello, determinó que la extensión era la opción más viable mientras se organiza la nueva licitación.

Con este periodo adicional, la entidad tendrá la ventana necesaria para convocar y ejecutar el acto público correspondiente, asegurando tiempos adecuados para la implementación y promoviendo la participación de operadores de telecomunicaciones interesados en brindar servicios de voz fija al Estado.