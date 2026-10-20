Gabinete autoriza modificaciones por B/. 186.83 millones al Presupuesto 2027 y mantiene monto de B/. 35,111.75 millones

El Consejo de Gabinete aprobó el Proyecto de Resolución 142-26, que autoriza el Presupuesto General del Estado modificado para 2027, el cual incorpora ajustes por B/. 186.83 millones y mantiene su monto global en B/. 35 111.75 millones. El documento contempla un déficit fiscal en concordancia con los objetivos de consolidación fiscal, la sostenibilidad de la deuda pública y los límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, informó la Presidencia de la República.

La resolución señala que el texto integra las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional tras las vistas presupuestarias del Proyecto de Ley 644, evaluadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para garantizar la viabilidad de ejecución y el equilibrio de las finanzas públicas. Como resultado, se fortalecieron asignaciones para sectores clave como salud, infraestructura pública, seguridad, educación, servicios públicos y atención social.

Se aclara que las solicitudes de financiamiento para infraestructuras hospitalarias afectadas por la emergencia nacional se atenderán mediante mecanismos extraordinarios para evitar duplicidades. Asimismo, se contemplan las necesidades ordinarias de funcionamiento e inversión pública, junto con los riesgos derivados de fenómenos climáticos, motivo por el cual se incluyó la Resolución de Gabinete N.° 80, que declara el estado de emergencia nacional por el fenómeno de El Niño.

Finalmente, la resolución autoriza al MEF a incorporar las modificaciones al Proyecto de Ley 644 del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 y someter el documento a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.