Gobierno adjudica por B/.15.7 millones la rehabilitación de la avenida Randolph en Colón

El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a suscribir un contrato, mediante procedimiento excepcional, con la empresa Transeq, S.A., por B/.15,766,251.85, para la rehabilitación de la avenida Randolph, en la provincia de Colón.

La obra deberá ejecutarse en un plazo de 365 días calendario, seguido de una etapa de mantenimiento de tres años, de acuerdo con la Resolución de Gabinete No. 87-26, del 18 de agosto de 2026.

La contratación se produce luego de un proceso de cotización entre tres empresas, en el que la propuesta seleccionada fue la de menor monto.

La vía Cuatro Altos-Randolph es uno de los principales ejes de circulación de Cristóbal Este, al conectar áreas comerciales e industriales del distrito de Colón y soportar diariamente un alto volumen de tránsito relacionado con el movimiento de personas, mercancías y actividades logísticas.

Según inspecciones técnicas del MOP, el pavimento presenta fisuras, baches, deformaciones, desgaste superficial, pérdida de capacidad estructural y deterioro localizado de losas de concreto. También se han identificado deficiencias en el sistema de drenaje superficial que contribuyen al deterioro de la vía.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que la decisión responde a las preocupaciones planteadas al presidente José Raúl Mulino por usuarios de la Zona Libre de Colón durante el Gabinete Logístico realizado en la provincia el pasado 23 de julio.

“Esta vía será ahora de concreto, con losas de hormigón de 13 centímetros de espesor”, detalló Andrade. Agregó que, con los trabajos que se realizan en Cuatro Altos, “todo el sector de la Randolph quedará reparado con losas de concreto”.

De acuerdo con el MOP, la rehabilitación permitirá recuperar la capacidad estructural y funcional del pavimento, mejorar la circulación vehicular, optimizar el drenaje y prolongar la vida útil de la infraestructura.

Una vía utilizada por el transporte de carga

La avenida Randolph tiene además un papel relevante para la actividad logística de Colón. Más de mil unidades de transporte de carga circulan diariamente por esta vía, según explicó Luisa Napolitano, gerente de la Zona Libre de Colón.

Napolitano señaló que se trata de una vía con 115 años de historia y destacó su importancia para el movimiento de mercancías en la provincia.

“Tres de los principales puertos del país están en nuestra provincia. En 2025 se movilizaron unos 5.8 millones de TEU y en lo que va del año 2026 ya se han movido 3.6 millones de TEU”, indicó.

La gerente de la Zona Libre también mencionó nuevas inversiones portuarias proyectadas en Isla Margarita y Telfers.

Según Napolitano, la Zona Libre de Colón genera un movimiento comercial anual superior a B/.25 mil millones, por lo que consideró la rehabilitación de la vía una inversión estratégica para acompañar el desarrollo logístico y económico de la provincia.