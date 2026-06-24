$!Gobierno anuncia reducción en el precio del combustible

La Secretaría Nacional de Energía anunció los nuevos precios máximos de venta de los combustibles líquidos en las estaciones de servicio de la República de Panamá.

La gasolina de 95 octanos costará B/4.46 por galón (B/1.178 por litro, lo que representa una baja de B/0.045 por litro); la gasolina de 91 octanos se fijará en B/4.20 por galón (B/1.110 por litro, una disminución de B/0.031), mientras que el diésel quedará en B/4.18 por galón (B/1.104 por litro, con un descenso de B/0.103).

“Los precios de referencia internacionales registraron reducciones, que se traducen directamente en los precios al consumidor final”, detalló la institución en un comunicado.

Estos importes empezarán a regir a partir del viernes, 26 de junio, a las 6:00 a.m., hasta el viernes, 10 de julio, a las 5:59 a.m.

Con la finalidad de garantizar que los precios en Panamá reflejen fielmente los costos internacionales y asegurar la transparencia en el cálculo, de la institución afirmaron que el personal de la Secretaría Nacional de Energía mantendrá un monitoreo constante de los mercados.