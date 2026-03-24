Gobierno anunciará esta semana medidas para mitigar el impacto del alza del combustible

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció que el Gobierno revelará esta semana un plan de acción para mitigar el impacto de la crisis energética global, producto de los conflictos en Medio Oriente y la incertidumbre internacional.

“El foco del análisis va dirigido a todo el país. Los planes y propuestas se han diseñado dependiendo de los distintos sectores de la población. No perdamos de vista que nuestros recursos no son ilimitados; tenemos una enorme incertidumbre sobre cuánto va a durar este conflicto y cuánto se puede incrementar el precio de los combustibles producto del aumento en el precio del barril de petróleo”, explicó el ministro.

Chapman señaló que se han divulgado proyecciones que estiman que el precio del petróleo alcanzará hasta los B/.150.00. Aunque no compartió esta teoría, afirmó que se debe evaluar cómo infraestructuras clave y estrategias para el mercado de los combustibles han sido afectadas durante esta confrontación, cuya reparación y retorno a la máxima capacidad tomará meses e incluso años.

“Hay un grado de incertidumbre, tanto en términos de tiempo como de posibles costos, que se tiene que manejar con enorme prudencia y mucha disciplina”, manifestó el economista.