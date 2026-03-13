Gobierno espera que Cosco Shipping reconsidere suspensión de servicios en el puerto de Balboa

El ministro para Asuntos del Canal José Ramón Icaza afirmó que el Gobierno panameño espera que la naviera Cosco Shipping reconsidere su decisión de suspender servicios en el puerto de Puerto de Balboa, luego de que la empresa dejara de utilizar esta terminal para sus operaciones.

“El tema de Cosco realmente nos ha tomado un poco de sorpresa. Toda la carga es importante y ciertamente la carga de Cosco es importante para nosotros, para Panamá, y esperamos que reconsideren esa decisión de no utilizar el puerto de Balboa”, expresó el ministro ante periodistas.

Icaza explicó que el puerto de Balboa maneja principalmente carga contenerizada de diversas navieras internacionales. Entre sus principales usuarios se encuentra la empresa Maersk, lo que influyó en decisiones administrativas relacionadas con la operación de la terminal por parte de APM Terminals tras la finalización de una concesión previa.

El ministro indicó que, aunque la participación de Cosco representa alrededor del 4% de la carga transbordada en Balboa, sigue siendo un volumen significativo para la actividad portuaria del país. “Es una carga importante y esperamos que eventualmente regrese al puerto de Balboa”, reiteró.

En cuanto al desempeño del Canal de Panamá, Icaza señaló que, durante el primer trimestre del año fiscal 2026, así como en los meses de enero y febrero, se ha registrado un incremento tanto en la carga como en el número de tránsitos en comparación con el año fiscal 2025 y con las proyecciones presupuestadas.

Según explicó, este aumento responde en parte a la reconfiguración de las cadenas de suministro globales, influenciada por la situación geopolítica en el Estrecho de Ormuz.

El ministro aseguró que la administración del Canal continuará monitoreando el contexto internacional mientras mantiene su compromiso de garantizar “un tránsito seguro, eficiente y libre”.