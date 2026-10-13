Gobierno habilita fideicomisos para atender a los afectados por el sismo

El Gobierno habilitó un fideicomiso con el Banco Nacional de Panamá y abrió otro en la Caja de Ahorros para recibir donaciones del sector privado destinadas a la reparación, rehabilitación y construcción de viviendas para las familias afectadas por el sismo, informó este martes el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

“Ya ha sido constituido un fideicomiso entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional de Panamá, refrendado por la Contraloría General de la República”, declaró Chapman durante una conferencia de prensa. Añadió que ya se abrió una cuenta bancaria para administrar los recursos.

Sobre el fideicomiso en la Caja de Ahorros, el ministro explicó que estará destinado a recibir aportes privados y contará con una estructura de administración encabezada por ese sector. Su objetivo, precisó, es la “reparación, rehabilitación y construcción de viviendas para los hogares afectados”.

Chapman también anunció que el Consejo de Gabinete autorizó al Gobierno a recibir recursos no reembolsables de organismos financieros multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

A esos fondos se sumarán los recursos provenientes de las primas de seguros contratados por el Estado para eventos catastróficos. “Esos son los primeros recursos que se van a estar utilizando”, señaló el ministro.

En caso de que ese financiamiento no sea suficiente, el Gobierno recurriría a líneas de crédito diseñadas para emergencias nacionales. Según Chapman, estas ofrecen “términos y condiciones mucho más baratos en términos mucho más blandos que financiamiento ordinario”.

Fondo de Ahorro de Panamá

Sobre la posibilidad de utilizar el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), Chapman explicó que existen restricciones legales para acceder a esos recursos. Una de ellas establece que los daños ocasionados por desastres naturales o emergencias deben superar el 0.5% del producto interno bruto (PIB).

“Estamos hablando de órdenes en magnitudes que por lo menos serían de 450 millones de balboas o dólares”, indicó el ministro, quien sostuvo que la estimación del Gobierno es que la emergencia actual no alcanzaría ese monto.

“Tal así que la autorización del Consejo de Gabinete ha sido hasta 100 millones de balboas o dólares”, agregó Chapman, en referencia al límite aprobado para atender la emergencia.