Gobierno hablará con la mina cuando suspendan demandas y arbitrajes contra Panamá

El presidente José Raúl Mulino aseguró este jueves, 18 de julio, durante su primer conversatorio semanal, hablará con los representantes de la minera cuando suspendan todas las demandas que tienen en contra de Panamá.

Sobre el trabajo que realizan ante los procesos en contra del país tras el cierre de la mina, el mandatario explicó que en el MEF hay un departamento que está asistiendo a las distintas audiencias, no solo de First Quantum, “el Estado panameño tiene demandas gigantes de muchas otras empresas y sectores que reclaman lo que sea que reclamen y nuestro deber es defendernos a través de nuestros abogados”.

“No podemos hacer nada para parar esas demandas, son pretensiones de empresas muy grandes que sienten que el cierre de la mina, y con justificada razón, les truncó una inversión multimillonaria. Nosotros nos dimos el gusto de cerrar una mina que representaba el 5% del PIB y una barbaridad de millones invertidos ahí que no es plata solo de First Quantum, ahí hay plata del mundo entero. Esperemos reacciones, esto recién comienza”, agregó.

El gobernante panameño sostuvo que la mina será un tema fundamental en su agenda de Estado para el 2025. “Lo único que puedo decir hoy, con certeza casi que absoluta es que para que yo siente a representantes del gobierno a conversar con ellos, con acreedores, banqueros o todos juntos, todos esos procesos se tienen que suspender. Panamá no va a ir con una pistola en la cabeza a sentarse a arreglar ningún problema. La Corte Suprema tumbó ese contrato y yo no puedo hacer nada contra un fallo de la corte. Cualquiera que sea la solución de la mina es otra historia distinta a la que tuvimos a la que la corte la declaró inconstitucional, a ese contrato atroz que pretendía regular esa relación del Estado panameño con la empresa First Quantum. No he tenido reuniones formales ni las voy a tener todavía con nadie”, detalló Mulino.

El presidente de Panamá recordó que la mina también es propiedad del Estado panameño y que “la cosa va a venir por donde el gobierno diga”.

Asimismo, Manifestó que durante la reunión con presidentes del Mercosur “nadie le habló de la mina, ese no es un tema de los inversionistas”. En ese encuentro se trataron los intereses en la logística, las exportaciones, la agricultura y las obras de infraestructuras.

En cuanto a las protestas en contra del contrato minero, el mandatario dijo que se produjeron porque hubo una acumulación de molestias, descontento y “cabreo”.