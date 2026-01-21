Gobierno pide a la Asamblea avanzar en la discusión del proyecto de bioetanol

El Gobierno reiteró el llamado a la Asamblea Nacional para que discuta y apruebe el proyecto de ley del bioetanol. Esta iniciativa, según estimaciones oficiales, podría generar más de 10 mil empleos directos y alrededor de 20 mil indirectos, además de dinamizar la economía y beneficiar al sector agroindustrial.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, instó a que el debate se realice cuanto antes: “Es un proyecto integral que genera mucho empleo en áreas rurales y tiene un impacto ambiental positivo. Se estima que podrían generarse alrededor de 10 mil empleos directos y unos 20 mil indirectos si logramos que la agroindustria y el sector privado tomen la iniciativa para crear esta planta de producción de bioetanol”, apuntó.

Orillac explicó que, mientras se discute el proyecto, el Gobierno Nacional mantiene acercamientos con el sector privado y los productores —incluyendo a los independientes— para aclarar dudas. El objetivo es que el impulso del bioetanol sea un esfuerzo conjunto que logre un impacto social y económico real.

“Parte de lo que se pidió, y sobre lo cual generaremos las conversaciones pertinentes, es el financiamiento a los pequeños productores a través de la banca estatal para que puedan incluirse en este esquema de producción. Me llamó la atención que hoy existen más de 320 productores independientes sembrando caña de azúcar; es importante que la población lo sepa. No estamos hablando de solo cuatro ingenios, sino de 320 familias que hoy siembran caña, una cifra que se podría duplicar”, sostuvo.

El ministro manifestó que Panamá es un país altamente dependiente de la importación de hidrocarburos para el transporte, lo cual expone a la economía nacional a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y genera una presión constante sobre su balanza comercial al carecer de recursos fósiles significativos.

“Tenemos también un tema importante con la importación de gasolina. De aprobarse el proyecto, un 10% de ese costo de combustible ya no se iría al exterior, sino que se quedaría en el país dinamizando la economía. Es un proyecto que generará un beneficio importante en zonas rurales y los empleos que tanto queremos en este país”, remarcó.

Por su parte, Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), destacó que el país necesita conversaciones informadas, basadas en datos, con visión de Estado y apertura al diálogo. Por ello, resaltó la participación del sector privado, productores, expertos y autoridades en eventos como el conversatorio organizado. Jurado añadió que, al hablar de bioetanol, no se trata únicamente de un combustible, sino de una cadena de valor que se traduce en empleo, dinamismo para el agro, actividad industrial, mejor calidad del aire y mayor resiliencia energética.

Las palabras del ministro se dieron durante la apertura del conversatorio “Bioetanol: Generación de empleos, oportunidad para el agro e impulso para la economía”, evento organizado por la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá (AZUCALPA) y el SIP.