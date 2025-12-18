Grupo Cibest anuncia venta de Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán

El Grupo Cibest anunció este jueves, 18 de diciembre, que llegó a un acuerdo con Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A. para la venta del 100% de las acciones de Banistmo, lo que incluye todas sus sociedades subordinadas, entre ellas Leasing Banistmo y Banistmo Investment Corporation S.A.

Según un comunicado de prensa, la operación que aún debe recibir las autorizaciones regulatorias en Panamá forma parte de un proceso de reorganización estratégica.

Se detalló que mientras se completa el trámite, Grupo Cibest continuará a cargo de la operación, clientes y empleados del banco.

“Estamos convencidos de que esta operación traerá ventajas claras para los clientes. La experiencia y el conocimiento regional de Cuscatlán permitirán sumar capacidades y generar valor. La presencia del Grupo Cibest en Panamá continuará a través de Bancolombia Panamá, como banco off shore, y de Cibest Capital, que agrupa y potencia las capacidades regionales de inversiones y productos vinculados al mercado de capitales”, señaló Juan Carlos Mora, CEO del Grupo Cibest.

Además, se informó que los colaboradores de Banistmo pasarán a formar parte de Inversiones Cuscatlán.

Su presidente, Federico Nasser Facussé, señaló que “en Inversiones Cuscatlán reafirmamos nuestra visión de largo plazo en el sector financiero y nuestro compromiso con el fortalecimiento de instituciones sólidas, cercanas y centradas en las personas. A través de una propuesta de valor en constante evolución y el impulso a la innovación, apoyamos a nuestros clientes, empresas o personas, a lograr sus sueños. Creemos en Centroamérica, creemos en Panamá y de manera especial, en Banistmo, una institución profundamente vinculada a la identidad del país y a su desarrollo. Nos comprometemos a continuar fortaleciendo su marca, productos y servicios”.