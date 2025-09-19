Grupo Los Pueblos celebra sus 40 años

Grupo Los Pueblos (GLP) celebró 40 años de trayectoria como la promotora inmobiliaria más grande de Panamá, marcando un hito en el desarrollo urbano del país.

La empresa fue fundada por Mayor Alfredo Alemán, cuya visión sentó las bases para una compañía familiar que, cuatro décadas después, continúa transformando Panamá bajo el liderazgo de su hijo, Alfredo Alemán, actual CEO de GLP.

Con más de 6.2 millones de metros cuadrados en desarrollo y más de 60 proyectos construidos y entregados, Grupo Los Pueblos ha contribuido a la modernización del país, apostando por inversiones inteligentes y proyectos innovadores.

“GLP ha innovado a Panamá proyecto a proyecto, y el camino sigue con paso firme”, resaltó la empresa en redes sociales.