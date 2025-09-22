Economía

Grupo Los Pueblos celebra sus 40 años de trayectoria

En medio de la celebración, se llevó a cabo el tan esperado lanzamiento del proyecto inmobiliario Bosco Di Santa María. Este desarrollo no solo redefine el concepto de vida en la ciudad de Panamá, sino que eleva el estándar residencial

Cortesía | Mayor Alfredo Alemán, fundador de GLP, durante su discurso.
ml | Alfredo Alemán, CEO de GLP, Alejandro Alemán y Mayor Alemán, fundador.
ml | Invitados conocen más sobre el proyecto Bosco Di Santa María.
ml | Los brokers de Panamá hablando del proyecto Bosco Di Santa María.
ml | Toda la comunidad de bienes raíces de Panamá se dio cita en Santa María.
ml | Horacio Mendoza y el equipo de ventas y marketing de GLP.
Redacción Metro Libre
22 de septiembre de 2025

Grupo Los Pueblos (GLP) celebró sus 40 años de trayectoria como la promotora inmobiliaria más grande de Panamá, marcando un hito en el desarrollo urbano del país.

La empresa fue fundada por Mayor Alfredo Alemán, cuya visión sentó las bases para una compañía familiar que, cuatro décadas después, continúa transformando a Panamá bajo el liderazgo de su hijo, Alfredo Alemán, actual CEO de GLP.

Con más de 6.2 millones de metros cuadrados en desarrollo y más de 60 proyectos construidos y entregados, Grupo Los Pueblos ha contribuido a la modernización del país, apostando por inversiones inteligentes y proyectos innovadores.

“GLP ha innovado a Panamá proyecto a proyecto, y el camino sigue con paso firme”, resaltó la empresa en redes sociales.

La celebración fue propicia para presentar el proyecto Bosco Di Santa María, que se define como “un refugio inspirado en la naturaleza que invita a desconectar y a reconectar con lo esencial”.

El diseño ofrecerá apartamentos, pent-houses y residencias rodeadas de un entorno boscoso lleno de amenidades estilo resort.

“Todo esto en una de las comunidades más seguras y exclusivas”, destaca GLP.

