Guyana amenaza a los productores de oro extranjeros que operan ilegalmente

Guyana perseguirá a los productores de oro extranjeros que no operen dentro de la ley en este pequeño país anglófono del norte de América del Sur con las mayores reservas de petróleo per cápita del planeta.

“Todos los mineros extranjeros que operan ilegalmente en Guyana deben ser identificados para su enjuiciamiento y expulsión”, declaró el viernes en un comunicado el presidente de Guyana, Irfaan Ali, tras una reunión con responsables del sector.

Precisó que también procesará a las empresas extranjeras que no declaran la totalidad de su producción.

Como sus vecinos, Surinam y la Guayana Francesa, Guyana atrae a numerosos buscadores de oro legales e ilegales.

El presidente subrayó que “algunos mineros brasileños que operan en Guyana tenían declaraciones muy bajas o inexistentes”. Les concedió “24 horas para cumplir plenamente las leyes de Guyana y la obligación de declaración ante el Guyana Gold Board”.

El comisionado de la Comisión Guyanesa de Geología y Minas (GGMC), Newell Dennison, indicó el viernes a la AFP que el grupo chino Zijin Mining, que explota la mayor mina del país, no había infringido ninguna ley.

La producción de oro de Guyana fue de 435.000 onzas en 2024, con el objetivo de superar las 500.000 (14 toneladas) este año, unas cifras aún no disponibles.