Hidroterrarios, emprendimiento creativo con recuerdos que florecen en el agua

Carlemys Gutiérrez, una emprendedora de 33 años, que apasionada por la arquitectura, el deseo de tener su propio proyecto, generar ingresos y disponer de más tiempo para su hijo, la llevaron a desarrollar una idea de negocio y especializarse en la elaboración de recordatorios hidroterrarios, un sistema decorativo y funcional que permite cultivar plantas únicamente en agua.

La emprendedora explicó que, “todo comenzó en 2023, cuando tuve a mi hijo, eso le dio más sentido al inicio del emprendimiento, no solo por la necesidad de generar ingresos, sino porque quería ser madre a tiempo completo”. Añadió que, como arquitecta de profesión, usó sus “dotes para buscar algo que no fuera común entre los emprendimientos y fue así que nació que este negocio”.

De acuerdo con Gutiérrez, algunas plantas son cultivadas por ella y su familia, mientras que otras provienen de proveedores. “Se trata de plantas hidropónicas que pueden sobrevivir en interiores, siempre que cuenten con iluminación indirecta y buena ventilación, natural o artificial, evitando la exposición directa al sol o al aire, ya que estos factores pueden dañar las hojas y afectar su desarrollo”.

Para la elaboración de sus productos, la emprendedora combina plantas cultivadas, bases de vidrio, metal, hierros dorados, piedras de colores y agua, logrando piezas artesanales con un enfoque estético y funcional.

Uno de los diseños que más destaca es el hidroterrario de calendario. Dijo que “es un diseño propio que tiene incorporado un calendario”. Los precios de los productos van desde B/.8.00 hasta los B/.45.00, dependiendo del modelo y el tipo de pieza. Estos se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @unamamánormal.pty.