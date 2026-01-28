Economía

Ideathon y Hackathon IHCAVA impulsan la innovación agropecuaria en Chiriquí

Redacción Web
28 de enero de 2026

Con el fin de crear soluciones para los desafíos del sector agropecuario, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) implementan el programa piloto Ideathon y Hackathon IHCAVA, enfocado en la cadena de valor agroindustrial de la provincia de Chiriquí.

El programa empleará tecnologías de vanguardia como Inteligencia Artificial, Agrotech y trazabilidad digital, dividiéndose en dos fases fundamentales:

Ideathon (27 y 28 de enero de 2026): Esta fase se centra en el diagnóstico y la ideación. Equipos multidisciplinarios, guiados por mentores de INNOBUC, trabajan en la identificación de retos críticos y en la construcción de propuestas viables, escalables y alineadas con las condiciones reales de producción, almacenamiento, transporte y comercialización.

Hackathon (25 y 26 de febrero de 2026): En esta etapa, las mejores ideas estratégicas surgidas del Ideathon evolucionarán hacia la ejecución técnica. Se desarrollarán prototipos funcionales y Productos Mínimos Viables (PMV), tanto en software como en hardware, incluyendo actividades de programación, diseño de interfaces y validación técnica.

Fumiya Naito, jefe del Equipo de Cooperación de JICA en Panamá, destacó el valor de esta colaboración técnica:

“La Ideathon y Hackathon permiten articular al sector público, académico y privado en torno a soluciones concretas para el agro, promoviendo la innovación aplicada y el desarrollo de capacidades locales que impulsen el bienestar económico y social de Panamá. Este esfuerzo conjunto con Senacyt se enmarca en una cooperación orientada a generar impacto sostenible, fomentando el talento joven y el uso de metodologías probadas”.

Por su parte, Gladys Bernett, directora de Innovación Empresarial de la Senacyt, subrayó la importancia de integrar conocimientos técnicos y buenas prácticas internacionales:

“Desde la Senacyt impulsamos la articulación efectiva del ecosistema nacional de innovación, conectando al sector productivo, la academia y el talento emprendedor. Esta iniciativa fortalece la alianza estratégica con JICA y permite generar respuestas que respondan a los desafíos reales del país, promoviendo la productividad y el desarrollo sostenible en territorios como la provincia de Chiriquí”.

Finalmente, esta iniciativa conecta a productores y empresas agrícolas con expertos tecnológicos mediante metodologías de vanguardia. El proceso cuenta con la consultoría especializada de la Organización para la Innovación y Cultura de Negocio (INNOBUC) y la participación de mentores multidisciplinarios que acompañarán a los equipos en cada etapa de desarrollo.

