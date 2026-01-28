Ideathon y Hackathon IHCAVA impulsan la innovación agropecuaria en Chiriquí

Con el fin de crear soluciones para los desafíos del sector agropecuario, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) implementan el programa piloto Ideathon y Hackathon IHCAVA, enfocado en la cadena de valor agroindustrial de la provincia de Chiriquí.

El programa empleará tecnologías de vanguardia como Inteligencia Artificial, Agrotech y trazabilidad digital, dividiéndose en dos fases fundamentales:

Ideathon (27 y 28 de enero de 2026): Esta fase se centra en el diagnóstico y la ideación. Equipos multidisciplinarios, guiados por mentores de INNOBUC, trabajan en la identificación de retos críticos y en la construcción de propuestas viables, escalables y alineadas con las condiciones reales de producción, almacenamiento, transporte y comercialización.

Hackathon (25 y 26 de febrero de 2026): En esta etapa, las mejores ideas estratégicas surgidas del Ideathon evolucionarán hacia la ejecución técnica. Se desarrollarán prototipos funcionales y Productos Mínimos Viables (PMV), tanto en software como en hardware, incluyendo actividades de programación, diseño de interfaces y validación técnica.

Fumiya Naito, jefe del Equipo de Cooperación de JICA en Panamá, destacó el valor de esta colaboración técnica:

“La Ideathon y Hackathon permiten articular al sector público, académico y privado en torno a soluciones concretas para el agro, promoviendo la innovación aplicada y el desarrollo de capacidades locales que impulsen el bienestar económico y social de Panamá. Este esfuerzo conjunto con Senacyt se enmarca en una cooperación orientada a generar impacto sostenible, fomentando el talento joven y el uso de metodologías probadas”.

Por su parte, Gladys Bernett, directora de Innovación Empresarial de la Senacyt, subrayó la importancia de integrar conocimientos técnicos y buenas prácticas internacionales:

“Desde la Senacyt impulsamos la articulación efectiva del ecosistema nacional de innovación, conectando al sector productivo, la academia y el talento emprendedor. Esta iniciativa fortalece la alianza estratégica con JICA y permite generar respuestas que respondan a los desafíos reales del país, promoviendo la productividad y el desarrollo sostenible en territorios como la provincia de Chiriquí”.

Finalmente, esta iniciativa conecta a productores y empresas agrícolas con expertos tecnológicos mediante metodologías de vanguardia. El proceso cuenta con la consultoría especializada de la Organización para la Innovación y Cultura de Negocio (INNOBUC) y la participación de mentores multidisciplinarios que acompañarán a los equipos en cada etapa de desarrollo.