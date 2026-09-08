Ilya Espino: “Río Indio es

La nueva administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, afirmó que el proyecto del lago de Río Indio es la prioridad nacional para garantizar el agua y la operación de la vía interoceánica.

“Hace tan sólo tres años, la sequía nos obligó a reducir más de 2,700 tránsitos, comprometiendo también la disponibilidad de agua de millones de panameños. Por ello, decidimos que el lago de Río Indio es, en este momento, el proyecto más importante que tiene nuestro país y por eso lo estamos desarrollando a través del diálogo y con un alto nivel de compromiso con las familias de la cuenca”, declaró.

Espino de Marotta explicó que el principal desafío del Canal y del país es asegurar el recurso hídrico para las próximas décadas. “El mayor reto que enfrentamos hoy es asegurar el agua del futuro para más de 2 millones de panameños, el funcionamiento del Canal, así como las actividades económicas y comerciales más importantes del país. El seguimiento meteorológico que hacemos confirma la creciente variabilidad de las lluvias en la cuenca del Canal y la necesidad de prepararnos para eventos climáticos cada vez más exigentes”, señaló.

La administradora también se refirió a la gestión interna del Canal y a su llegada como la primera mujer en ocupar el cargo. “Pero un canal eficiente no se sostiene con procesos, se sostiene con personas y para mí es evidente que nuestra cultura organizacional enfrenta hoy un reto. Las nuevas generaciones llegan con otras preguntas, otra manera de entender el trabajo y su propósito. Esto, en mi opinión, representa una gran oportunidad, nuestra tarea no es pedirles que se ajusten a lo que siempre fue, sino construir con ellos lo que el canal necesita hacer en las próximas décadas”, sostuvo.

“Sé lo que significa ser la primera mujer en asumir la administración de este Canal. Sé también que trae eso consigo expectativas, pero también tengo claro que no llegué aquí por ser mujer, llegué aquí porque por 41 años trabajé y me preparé para esta responsabilidad”, añadió. Al cerrar, Espino de Marotta reiteró su compromiso con la administración del Canal. “Mi compromiso seguirá siendo con la eficiencia, la transparencia y la ética, porque cada dólar que administramos de este Canal es un dólar que le pertenece a Panamá, y así lo vamos a tratar”.