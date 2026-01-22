$!IMA denuncia venta fraudulenta de productos

La venta fraudulenta de arroz y otros productos distribuidos por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) por parte de personas ajenas a la institución fue denunciada por la entidad a través de un comunicado a la ciudadanía.

“El IMA reitera que la comercialización de sus productos se realiza exclusivamente en las tiendas permanentes y agroferias, las cuales son anunciadas únicamente a través de los canales de comunicación oficiales de la institución”, detalla la nota.

La entidad hizo un llamado a la población para que denuncie cualquier acción irregular que pueda poner en riesgo la transparencia y sostenibilidad de sus programas sociales.