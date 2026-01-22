Impulso a las mipymes: Caja de Ahorros se adhiere al Fondo de Garantía articulado por el Banco Nacional de Panamá

Caja de Ahorros y Banco Nacional de Panamá (Banconal) formalizaron la adhesión de la entidad bancaria estatal al Fondo de Garantía de Panamá (FGP), un instrumento diseñado para ampliar el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que no cuentan con garantías suficientes para desarrollar sus proyectos, un paso clave para el fortalecimiento del ecosistema financiero y la reactivación económica del país.

Según comunicado de las entidades, este acuerdo establece a Banco Nacional de Panamá como fiduciario e intermediario del fideicomiso, permitiendo que las mipymes clientes de Caja de Ahorros puedan acceder a garantías de hasta el 50% del préstamo aprobado, con un tope de B/.300,000 del valor de garantía y B/.600,000 como valor máximo de financiamiento, lo que se traduce en mejores condiciones financieras, mayores plazos de hasta 12 años y cuotas más accesibles.

El gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia G., destacó que esta adhesión refuerza el rol del banco como aliado estratégico del sector productivo. “Hoy damos un paso decisivo como primer banco de la plaza en formar parte del Fondo de Garantía de Panamá, complementando nuestra oferta de Banca Comercial y especialmente, de nuestro segmento pymes. Sumado a nuestro programa de reactivación económica “El Chen Chen vuelve a la calle”, estas acciones nos posicionan como una de las instituciones con la propuesta financiera más competitiva para las mipymes, un sector clave para el crecimiento del país”.

Farrugia subrayó que más del 65% de las solicitudes de crédito pyme recibidas por el banco carecen de garantías tangibles, por lo que el impacto de este instrumento será significativo tanto para los empresarios como para la solidez del portafolio crediticio.

Por su parte, el gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, resaltó la relevancia del Fondo como política pública orientada al desarrollo. “Desde Banco Nacional de Panamá asumimos el rol de canalizador de este fondo, convencidos de que impulsar la productividad de las MiPymes es una inversión directa en empleo, innovación y bienestar social. Esta es una alianza que conecta al Estado, a los organismos multilaterales y a las instituciones financieras con un objetivo común: impulsar un modelo de crecimiento con propósito”.

El Fondo de Garantía de Panamá es un fideicomiso constituido entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como fideicomitente, y Banco Nacional de Panamá, como fiduciario, por un monto de B/.150 millones, en el marco del Contrato de Préstamo BID–MEF. Los certificados de garantía serán gestionados a través de Banconal, en su calidad de organismo ejecutor.

Las mipymes podrán solicitar este respaldo financiero directamente a través de Caja de Ahorros, como institución financiera intermediaria adherida al Fondo.

Resultados que impactan a la economía local

Al cierre de 2025, la cartera pyme de Caja de Ahorros registró 769 clientes, con un saldo total de B/.50.1 millones. Con esta alianza, Caja de Ahorros y Banco Nacional de Panamá reafirman su compromiso con la inclusión financiera, el fortalecimiento del tejido empresarial y el desarrollo sostenible de la economía panameña.