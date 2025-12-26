Economía

INADEH abre las preinscripciones para 8,500 cursos

INADEH abre las preinscripciones para 8,500 cursos
Redacción Web
26 de diciembre de 2025

El proceso de preinscripción para al menos 8,500 cursos, así como 20 programas y 22 cursos nuevos del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) iniciará su el próximo 5 de enero de 2026.

Las clases comenzarán de forma paulatina a partir del 12 de enero, permitiendo una incorporación ordenada de los participantes a lo largo del mes.Entre los nuevos cursos y programas, están: Recepción de Productos de Cargas y Unidades, Inspector de Calidad en la Industria Agroalimentaria y Asistente de Soporte Técnico en Redes Informáticas, Coordinador de Eventos, Asistente Logístico, Guía General de Turismo, Recepcionista, Asistente de Seguridad de Red y Soporte de Hardware, ampliando las oportunidades de capacitación en sectores estratégicos como servicios, tecnología, logística y turismo.

Jóvenes desde los 16 años y adultos de todas las edades, incluidos extranjeros con cédula E y N, podrán preinscribirse en programas de formación en 28 áreas clave, en los 25 centros de formación a nivel nacional.

La preinscripción puede realizarse a través del enlace que estará disponible en la biografía de Instagram @inadehoficial, seleccionando el botón de Preinscripción, ingresando directamente a www.inadeh.edu.pa, llamando al 538-2300, contactando al asistente virtual TOMI vía WhatsApp al 6379-1469 o acercándose presencialmente a cualquiera de los centros de formación del país.

Tags:
cursos
|
Inadeh
|
capacitación
|
preinscripción
|
Panamá
|
TE PUEDE INTERESAR