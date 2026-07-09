INADEH invierte 800 mil balboas en infraestructura y capacita a miles de bocatoreños

Veinte certificados en las áreas de administración, agropecuaria, ambiente, informática y soldadura fueron entregados por la directora general del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Yajaira Pittí, durante la Feria Institucional realizada en la provincia de Bocas del Toro junto al presidente de la República, José Raúl Mulino.

En el marco de esta actividad, el INADEH destacó el impacto de su gestión en Bocas del Toro, donde registra 7,492 egresados en el período 2024-2025 y 10,075 matrículas entre 2024 y 2026, con presencia en los distritos de Changuinola, Chiriquí Grande, Almirante y Bocas del Toro.

Uno de los datos más relevantes es la participación de las mujeres, quienes representan el 63.6% de la matrícula en la provincia. Además, los centros de Changuinola y Chiriquí Grande concentran la mayor cantidad de participantes en formación, con 5,224 y 4,851 matrículas, respectivamente, informó la institución.

Entre 2024 y 2025, unos 3,425 egresados en Bocas del Toro lograron insertarse en el mercado laboral, principalmente en áreas como construcción civil, mecánica automotriz, gastronomía, marítima, agropecuaria, hotelería y turismo, electricidad, electrónica y refrigeración.

A este esfuerzo se suma la inversión de B/.800,000.00 que ejecuta la institución en el Centro INADEH Changuinola, donde se construyen los talleres de refrigeración, modistería y gastronomía, además de la ampliación del taller de electricidad. El proyecto presenta un 64.9% de avance.