Inauguran el primer taller industrial para resocializar a privados de libertad

El primer Centro Industrial del Sistema Penitenciario, fue inaugurado oficialmente.

“Hoy celebramos un paso histórico en Panamá, conla inauguración del Primer Taller Industrial Extramuros del Plan Libertad, proyecto querepresenta mucho más que un espacio físico de formación, representa confianza,segundas oportunidades y un compromiso profundo con la dignidad humana”, señaló la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño durante lainauguración de esta iniciativa promovida por el Ministerio de Gobierno.

A través de una alianza estratégica entre el Mingob y el Mitradel, dijo Muñoz, la entidad asu cargo será la primera institución en contratar el personal del taller para la confecciónde los uniformes de los funcionarios del ministerio y que se trabajará con cooperativas yorganizaciones sociales para que estos panameños puedan, no sólo conocer la realidaddel mercado laboral, sino que además podrán aprender sobre cómo administrar susrecursos.

“Ustedes son parte de este país, ustedes tienen talento y hoy Panamá les está dando unaoportunidad para demostrarlo, el nuevo taller proyecta un símbolo de esperanza,productividad y la certeza de que la libertad también se construye a través del trabajo”,puntualizó la regente del sector laboral.

La ministra Muñoz destacó, que el proyectorepresenta un avance hacia un Panamá más inclusivo, donde el empleo es un derecho yno un privilegio y donde las segundas oportunidades se construyen con accionesconcretas.

Enfatizó que esta iniciativa convoca al Estado, a la empresa privada y a lasociedad a asumir de manera conjunta la responsabilidad de la reinserción laboral,ampliando las posibilidades de desarrollo para quienes buscan retomar su camino.

Durante este acto, que estuvo encabezado por la Primera Dama Maricel de Mulino y laministra de Gobierno Dinoska Montalvo.