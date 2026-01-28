Indra Group y el CAF firmaron acuerdo para impulsar la transformación digital en la región

Indra Group y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron un memorando de entendimiento para promover y desarrollar proyectos conjuntos orientados a la digitalización avanzada y la modernización tecnológica de los servicios públicos e infraestructuras claves en estos territorios.

El acuerdo permitirá desarrollar proyectos en gobierno digital, ciberseguridad, movilidad inteligente e inteligencia artificial aplicada a la modernización del Estado.

En el marco del acuerdo, Indra Group y CAF trabajarán conjuntamente en la identificación, estructuración y desarrollo de proyectos de alto impacto para ámbitos tan estratégicos como el gobierno digital, ciberseguridad, movilidad inteligente, gestión del tráfico aéreo y uso de analítica avanzada e inteligencia artificial, así como en iniciativas de inversión vinculadas directamente con la transformación digital del sector público.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, indicó que “la transformación digital es un habilitador fundamental del desarrollo sostenible en nuestra región. Este acuerdo con Indra Group nos permitirá identificar y estructurar proyectos de alto impacto que fortalezcan las capacidades institucionales de nuestros países miembros, mejoren la eficiencia del Estado y, sobre todo, acerquen servicios públicos de calidad a millones de ciudadanos latinoamericanos y caribeños”.

Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, señaló “la firma de este acuerdo con CAF refuerza el compromiso de Indra Group con el desarrollo de América Latina y el Caribe y con el fortalecimiento de los servicios públicos como pilar del progreso económico y social. Nuestra colaboración con la principal institución financiera multilateral de la región refleja la vocación de Indra por aportar conocimiento, tecnología y experiencia internacional al servicio de los ciudadanos y de las instituciones públicas”.

Por su parte José Vicente de los Mozos, consejero delegado (CEO) de Indra Group, afirmó que “este acuerdo con CAF se enmarca en la hoja de ruta estratégica de Indra Group para consolidar nuestra posición como socio tecnológico de referencia en América Latina y el Caribe”.