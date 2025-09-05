Intensifican operativos de cuarentena para blindar el sector agropecuario

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) continúa fortaleciendo su labor en los puestos de control de movilización en el territorio nacional.

Esta labor, que se realiza las 24 horas del día en puntos de movilización interna, incluye la inspección de animales, vehículos con carga agrícola y embarques para subasta. Además de la inspección, estos puestos de control brindan atención y apoyo a los productores, ofreciendo servicios como curaciones dentro del Programa del Gusano Barrenador del Ganado.

Según estadísticas del mes de agosto, se verificó la movilización de 32,117 animales, siendo bovinos y porcinos los de mayor desplazamiento interno, seguidos por equinos y caprinos. Del total, 12,444 animales fueron destinados a sacrificio, 5,178 a ceba, 668 a cría y 40 a ferias o trabajo.

En cuanto a los productos vegetales, se registró el movimiento de 112,254.2 quintales de rubros agrícolas, encabezados por el arroz en cáscara (44,970 qq), el plátano (34,615 qq) y el ñame (11,061 qq).

Además de los controles internos, esta dependencia del MIDA aplicó en agosto protocolos de cuarentena a un total de 13 equinos importados desde Argentina, Países Bajos y Estados Unidos. Estos animales fueron recibidos en la Estación Cuarentenaria de Tocumen, principal punto de entrada para estas especies.

Los ejemplares, con destinos variados como el Hipódromo, un club ecuestre y fincas en Chiriquí y Chepo, cumplieron rigurosamente con los períodos de observación, análisis clínicos y la verificación de documentos exigidos.

El cumplimiento de estas medidas es fundamental para asegurar que los animales importados no porten enfermedades que puedan comprometer el patrimonio zoosanitario del país.

El MIDA, bajo la administración del ministro Roberto Linares reafirma así su compromiso con la protección del sector agroalimentario, garantizando que los productos y animales que se movilizan dentro y fuera del país cumplan con los más altos estándares de sanidad.