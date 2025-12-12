IPACOOP rechaza uso indebido del nombre de su directora para trámites y negociaciones

La directora ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), Erika Corina Vargas de González, aclaró que 'no ha autorizado, a título personal o de intermediarios, ningún tipo de gestión, trámite, negociación, ni transacción administrativa, financiera, contractual, comercial, cooperativo y patrimonial' para facilitar o intervenir en procesos ante la institución. Vargas de González enfatizó que no existe autorización alguna para 'agilizar, intermediar, coaccionar, y/o favorecer, cualquier gestión administrativa ante esta institución o cualquier otra, ni ante terceros, en su nombre o representación'. El comunicado subraya que cualquier persona natural o jurídica que haya realizado o realice actos, acuerdos, compromisos, cobros, solicitudes o transacciones alegando tener respaldo o representación de la directora ejecutiva del IPACOOP 'lo hace bajo su propia responsabilidad'. Además, la institución advierte que quienes incurran en estas acciones fraudulentas deberán asumir 'las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales según lo establecido en nuestra legislación'.