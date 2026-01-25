ISA se alza con el Gran Campeón Becerra en el Juzgamiento Brahman de Ocú

El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) obtuvo el título de Gran Campeón Becerra durante el Juzgamiento Brahman, realizado en el Óvalo Vicente Carrizo, como parte de la LXV Feria Internacional de San Sebastián de Ocú, en la provincia de Herrera.

El reconocimiento fue otorgado a una hembra Brahman, propiedad de la Finca Red Ranch y presentada en honor al ISA, la cual recibió la más alta calificación del juez internacional Stuart Watkins, de Estados Unidos. En la competencia participaron 61 ejemplares de ganado de alta genética, pertenecientes a distintas ganaderías del país.

El juzgamiento consistió en la exhibición de los animales y su posterior evaluación técnica, proceso que concluyó con la selección de la hembra Brahman roja del ISA como la gran ganadora de la jornada.

El representante de la Finca Red Ranch, Ricardo Arosemena, expresó su satisfacción por el título alcanzado, destacando que este logro representa el resultado de 17 años de trabajo e inversión en genética de alta calidad. Señaló además que la mención al ISA obedece al respaldo que la institución brinda a los productores nacionales mediante sus servicios de aseguramiento.

Por su parte, la subgerente general del ISA, Nilka de Arellano, agradeció la distinción otorgada por la finca y reafirmó el compromiso de la institución con el sector agropecuario, al tiempo que exhortó a los productores a proteger sus inversiones a través del seguro agropecuario.

Previo al juzgamiento de hembras Brahman, la Finca Red Ranch entregó al ISA una estatuilla de reconocimiento, en agradecimiento por su apoyo al desarrollo y fortalecimiento de la producción agropecuaria en el país.