Jubilados: Proyecto de ley 226 “es justo y moderniza descuentos de hace 40 años”

Guillermo Cortés, del Movimiento Mundos Unidos por los Jubilados, defendió el proyecto de Ley No. 226 y destacó que la iniciativa modifica una legislación que data de hace 40 años. Según explicó, “la propuesta amplía los beneficios e incorpora nuevos renglones que no estaban contemplados en la ley original”.

Cortés señaló que “el proyecto también permite a los comercios deducir el 100% de los descuentos otorgados como crédito fiscal”. A su juicio, “esta medida facilitará la aplicación de los beneficios y contribuirá a fortalecer la justicia social para los jubilados”.

“Va a ser de beneficio porque hemos adicionado algunos aspectos que no estaban en la ley original. Hemos mejorado los porcentajes y tenemos que decirlo, se ha mejorado solo un 5%”, afirmó.

Cortés pidió al presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionar la iniciativa, al considerar que “cumple con las condiciones necesarias para convertirse en ley”.

Por su parte, Carlos Camacho, jubilado, manifestó estar de acuerdo con los beneficios, aunque consideró necesario realizar algunos ajustes. “Queremos los descuentos, pero sin afectar a los pequeños comercios ni generar aumentos en los precios”, expresó.

Camacho agregó que se debe revisar la forma en que se aplicarán los descuentos, debido a que cada necesidad de un jubilado es diferente. “Para muchos, el mayor gasto está en medicamentos, consultas médicas y alimentos. Espero que la ley realmente ayude a quienes más lo necesitan y que los beneficios puedan mantenerse a largo plazo”, sostuvo.