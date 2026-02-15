Konzerta revela el movimiento del empleo en Carnaval

La plataforma de empleo Konzerta dio a conocer los resultados de su estudio Carnavales 2025, en el que se evidencia cómo esta temporada impacta el entorno laboral en el país.

Según el informe, el 61% de las organizaciones recibe un aumento en solicitudes de vacaciones durante los carnavales, mientras que el 31% reportó renuncias en esta época. Para mantener la operación, el 77% implementa políticas especiales: 38% permite descontar los días como vacaciones, 31% coordina previamente quién queda a cargo, 23% compensa con horas extras y 8% descuenta directamente del salario.

Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta en Jobint, señaló que la anticipación, la flexibilidad y la comunicación clara son claves para enfrentar estos días, especialmente en sectores que deben mantenerse operativos.

En cuanto al ambiente laboral, el 54% de los expertos en Recursos Humanos percibe un impacto negativo en la productividad, mientras que el 23% observa efectos positivos y otro 23% no nota cambios.

Desde la perspectiva de los trabajadores, el panorama es distinto: el 79% asegura que el Carnaval no afecta su desempeño y el 96% de quienes buscan empleo no detiene su proceso durante estas fechas. Además, el 97% afirma que no renunciaría si le toca trabajar en estas festividades.