La ACODECO impuso 166 multas por incumplir la ley de historial crediticio

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que registra 166 multas en primera instancia por un monto total de B/.508,500.00, por infracciones a la Ley 24 de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores, entre enero de 2025 y julio de 2026.

Según informes del Departamento de Investigación de la entidad las sanciones corresponden a diferentes irregularidades relacionadas con la información reportada en los historiales de crédito de los consumidores, entre ellas la permanencia de referencias que debían ser eliminadas, datos que requerían rectificación y consultas realizadas sin la debida autorización.

De acuerdo a la institución el principal motivo de las sanciones, por cantidad de casos, fue la solicitud de eliminación de referencias de personas que nunca han mantenido relación con el agente económico, con 68 multas por B/.121,000.00. Le sigue la eliminación de referencias por prescripción, con 45 sanciones por B/.131,300.00.

En tercer lugar, se encuentra la rectificación del historial por números, que generó 18 multas por B/.51,100.00, mientras que la eliminación de una observación contra Reserva registró 15 sanciones por B/.49,000.00.

Estos cuatro motivos representan según la Acodeco 146 de las 166 sanciones impuestas, equivalentes aproximadamente al 88 % del total de casos, lo que evidencia que una parte importante de las infracciones está relacionada con la necesidad de mantener información crediticia correcta, actualizada y conforme a las disposiciones legales.

Entre las sanciones también figuran 8 casos por rectificar una referencia de activa a cancelada, que acumularon B/.127,000.00, constituyéndose en el motivo con el mayor monto sancionado, a pesar de representar un número menor de casos.

Asimismo, se registraron 7 multas por rectificar el monto del último pago, por B/.16,000.00; 4 por consultas sin autorización, por B/.11,100.00; y 1 por rectificación de la fecha del último pago, por B/.2,000.00.

El cuadro estadístico también contempla el motivo de eliminación por duplicidad de datos y eliminación de referencia, sin que se registraran sanciones por este concepto durante el período analizado.En cuanto a las quejas relacionadas con el historial de crédito, la Acodeco registra 556 casos entre enero y julio de 2026, mientras que durante todo el año 2025 se contabilizaron 1,059 quejas.

Estas cifras reflejan la importancia de que los consumidores conozcan sus derechos y revisen periódicamente la información que aparece en su historial de crédito.

La Acodeco en una nota de prensa recordó a los consumidores que el historial de crédito constituye una herramienta importante para el acceso a productos y servicios financieros, por lo que la información que contiene debe corresponder a la realidad y mantenerse conforme a las disposiciones establecidas en la legislación vigente.

Finalmente enfatizó que los consumidores deben revisar periódicamente su historial de crédito y, en caso de detectar información incorrecta, desactualizada o que no corresponda a sus obligaciones, tienen derecho a solicitar las correcciones que correspondan ante el agente económico responsable del reporte.